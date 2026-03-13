Ajax krijgt kritiek: "Moet een verdachte wel het eerste trainen?"

Paul Vugts is kritisch op de beslissing van Ajax om Kiki Musampa door te schuiven naar de technische staf van het eerste elftal. In Het Parool schrijft de misdaadjournalist dat hij het een kwalijke zaak vindt dat Musampa assistent-trainer is geworden. Musampa wordt in Nederland namelijk verdacht van jarenlange belastingfraude.

Het stuk van Vugts heeft de titel: 'Moet een verdachte wel het eerste van Ajax trainen?' Begin september werden Musampa en zijn boekhouder opgepakt op verdenking van belastingfraude. Musampa bracht daarbij een nacht in de cel door. De strafzaak tegen hem loopt nog. Juist daarom vindt Vugts het opvallend dat Ajax hem nu een rol heeft gegeven bij het eerste elftal. Volgens Vugts probeert Ajax zijn spelers juist bewust te maken van de risico’s die komen kijken bij veel geld en bekendheid.

De club organiseert daarvoor regelmatig bijeenkomsten en voorlichtingen. "Zeer ervaren (ex-)rechercheurs, en ikzelf ook wel eens, kwamen de jonge miljonairs vertellen hoe kwetsbaar ze zijn als ze zich inlaten met criminelen. Dan begrijp ik niet dat de jonge Ajax-miljonairs nu Musampa als een van hun rolmodellen voor de groep krijgen, terwijl die volgens de staat al jaren zijn middelvinger naar de fiscus opsteekt."

Tegelijk benadrukt Vugts dat Musampa juridisch nog niet schuldig is. "Maar je kunt ook besluiten verdachten in serieuze strafzaken in de luwte te parkeren, ook als statement voor de andere Ajacieden. Andere Ajacieden die, juist nu ze zo jong waarschijnlijk heel rijk worden, behoefte hebben aan voorbeelden die ze vertellen én laten zien hoe ze uit de problemen blijven, fiscale of andere."