Ajax krijgt kritiek: "Moet een verdachte wel het eerste trainen?"

Joram
bron: Het Parool
Kiki Musampa in Amsterdam
Kiki Musampa in Amsterdam

Paul Vugts is kritisch op de beslissing van Ajax om Kiki Musampa door te schuiven naar de technische staf van het eerste elftal. In Het Parool schrijft de misdaadjournalist dat hij het een kwalijke zaak vindt dat Musampa assistent-trainer is geworden. Musampa wordt in Nederland namelijk verdacht van jarenlange belastingfraude.

Het stuk van Vugts heeft de titel: 'Moet een verdachte wel het eerste van Ajax trainen?' Begin september werden Musampa en zijn boekhouder opgepakt op verdenking van belastingfraude. Musampa bracht daarbij een nacht in de cel door. De strafzaak tegen hem loopt nog. Juist daarom vindt Vugts het opvallend dat Ajax hem nu een rol heeft gegeven bij het eerste elftal. Volgens Vugts probeert Ajax zijn spelers juist bewust te maken van de risico’s die komen kijken bij veel geld en bekendheid. 

De club organiseert daarvoor regelmatig bijeenkomsten en voorlichtingen. "Zeer ervaren (ex-)rechercheurs, en ikzelf ook wel eens, kwamen de jonge miljonairs vertellen hoe kwetsbaar ze zijn als ze zich inlaten met criminelen. Dan begrijp ik niet dat de jonge Ajax-miljonairs nu Musampa als een van hun rolmodellen voor de groep krijgen, terwijl die volgens de staat al jaren zijn middelvinger naar de fiscus opsteekt." 

Tegelijk benadrukt Vugts dat Musampa juridisch nog niet schuldig is. "Maar je kunt ook besluiten verdachten in serieuze strafzaken in de luwte te parkeren, ook als statement voor de andere Ajacieden. Andere Ajacieden die, juist nu ze zo jong waarschijnlijk heel rijk worden, behoefte hebben aan voorbeelden die ze vertellen én laten zien hoe ze uit de problemen blijven, fiscale of andere."

Valentijn Driessen

Driessen zeer verbaasd: "Ajax wil toch een voorbeeldclub zijn..."

Johan Derksen

Johan Derksen over oud-speler Ajax: "Denkt er onderuit te komen"

Champions League-bal

Ajax krijgt slecht nieuws in strijd om Champions League-ticket

Francesco Farioli

'Francesco Farioli geeft Ajax-fans déjà vu': "Dat is de reden"

Kristian Hlynsson juicht na zijn treffer tegen FC Groningen

Hlynsson vertrok bij Ajax: "Wist meteen dat ik daarheen wilde'

René van der Gijp

Van der Gijp blikt terug over Ajacied: "Hij spoort niet helemaal"

Oscar Garcia

Ajax kansloos voor tweede plek? "Trainerswissel gaat tegenvallen"

Johan Derksen

Derksen snapt niks van aanstelling van Ajax: "Ideale schoonzonen"

Jordi Cruijff kijkt rond

Jordi Cruijff kon als speler naar Ajax: "Toen kwam Ferguson"

