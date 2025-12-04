'Ajax krijgt kritiek om Gaaei': "Hadden het moeten verafschuwen"

Ruben Amorim gebruikte zijn persmoment om uitgebreid stil te staan bij het bewust vermijden van social media. In Voetbalpraat bespreken Yordi Yamali, Anco Jansen, Kees Luijckx en Bram van Polen hoe heftig het online klimaat tegenwoordig is.

"In een onderzoek van de BBC waarin wordt aangegeven dat Amorim, Arne Slot en Eddie Howe de drie trainers zijn die de meeste haat over zich heen krijgen online", zegt Yamali. Bram van Polen begrijpt de houding van de Portugese coach goed: "Ik begrijp Amorim helemaal, ik zou als voetballer ook niet aan social media beginnen."

Volgens Van Polen levert het spelers soms ook voordelen op, maar de nadelen kunnen groot zijn. Dat blijkt volgens de tafelheren uit het voorbeeld van Ajax-verdediger Anton Gaaei, die vorig seizoen zwaar werd aangepakt op sociale media. Daarbij stoort vooral Kees Luijckx zich aan de rol van Ajax. Hij vindt dat de club de jonge verdediger onvoldoende beschermde toen de kritiek escaleerde. "Het voorbeeld van Gaaei vorig seizoen. Corrigeer mij als ik het verkeerd heb, maar heb jij Ajax zich achter hem zien scharen of een statement horen maken?" vraagt hij zich af.

"Ze hadden het moeten verafschuwen wat er met die jongen is gebeurd. Wij staan pal achter hem, ondanks dat hij geen goede wedstrijd heeft gespeeld." Luijckx benadrukt dat Ajax juist had moeten laten zien dat het achter zijn speler stond. Daardoor blijft de situatie rondom Gaaei volgens hem een duidelijk voorbeeld van hoe kwetsend online haat kan zijn voor jonge spelers.