Ajax krijgt kritiek voor Brobbey-zaak: "Ze hebben steun nodig"

Voor het weekend kwam naar buiten dat Brobbey sinds 2022 herhaaldelijk is afgeperst door vermeende afperser Jeymon A. Brobbey wilde geen aangifte doen, maar Vugts, die de zaak namens Het Parool onderzocht, vindt dat Ajax adequater had moeten handelen. "Moet Ajax niet uit zichzelf aangifte doen? Ik heb veel mensen gesproken die vinden dat dat noodzaak is", vertelt hij in Nieuwsuur. "Misschien moet de KNVB dat wel opnemen in de reglementen. Of misschien moeten clubs als Ajax wel in contracten eisen dat spelers melden wanneer er iets groots speelt in hun privéleven."

Vugts denkt dat Ajax Brobbey dus meer had kunnen beschermen. "Ze hebben zich er makkelijk vanaf gemaakt, want je moet die jongen helpen. Als je Brobbey niet helpt, hoe kwetsbaar maak je dan al die jonge voetballers die miljonair zijn", aldus de journalist. "Waarvan hun vrienden, die soms uit buurten komen waarin jeugdvrienden voor andere paden hebben gekozen. Die jongens hebben steun nodig."