Ajax krijgt lof van Nederlandse pers: "De grote uitblinker"

Ajax won woensdag met doelpunten van Steven Berghuis en Kayden Wolff het oefenduel tegen de Grieken. Volgens het Algemeen Dagblad was Mokio de bepalende speler. "Het 17-jarige toptalent was al de grote uitblinker in het oefenduel met Aarhus. De kersverse Belgische international zette tussen de beloften de lijnen uit, tegen PAOK deed hij hetzelfde met zijn lichaamsbeweging die hem helpt vooruit open te draaien als handelsmerk en specialiteit", schrijft het Algemeen Dagblad.

Ook ESPN was lovend. "Mokio positioneert zich voortdurend diagonaal van zijn centrumverdedigers en wordt veel gevonden kort voor de verdediging. Vanuit deze zone brengt de Belg het positiespel van Ajax in een stroomversnelling met strakke passing, zowel kort als lang, of een goede versnelling in zijn dribbel." Mokio wordt door John Heitinga gezien als een 'serieuze optie', zo luidt de conclusie.