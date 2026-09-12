Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax krijgt loon na werken en verslaat Fortuna Sittard met gemak

Rik Engelbertink
Ajax viert de goal van Julian Brandt
Ajax viert de goal van Julian Brandt Foto: © Pro Shots

Ajax heeft op zaterdagavond een uitwedstrijd gespeeld op bezoek bij Fortuna Sittard. Nadat Julian Brandt de Amsterdammers op voorsprong schoot, wisten de Limburgers terug te komen in de wedstrijd. Ajax reageerde echter snel en scoorde liefst driemaal in de tweede helft: 1-5.

Ajax was in de eerste helft verreweg de betere. Na een goede kans van Tolu, was het Steven Berghuis die met een volley voor een redding van Mathijs Branderhorst zorgde. Tien minuten voor rust was het dan wel raak voor Ajax, toen Julian Brandt de 0-1 maakte namens de Amsterdammers. Via een soort drop-kick scoort hij vanwege halverwege het strafschopgebied.

Op rozen zaten de Amsterdammers echter niet, want het was Anthony Descotte die in de 52ste minuut voor de 1-1 zorgde. De aanvaller komt oog in oog te staan met Ter Stegen en faalt niet. Ajax reageert echter snel. De ingevallen Ouazane krijgt de bal bij Berghuis, die hem op zijn beurt bij Tolu krijgt. Hij weet niet te scoren, maar Kehrer in de rebound wel. 

Vervolgens was het Davy Klaassen die de wedstrijd in het slot gooide. Mister 1-0, maakte op zaterdagavond de 1-3. Het werd nog mooier voor de Amsterdammers. De ingevallen Kasper Dolberg wist er tien minuten voor tijd ook nog 1-4 van te maken.

Het slotakkoord was voor Youri Baas. Hij knikte raak uit een corner, waardoor Ajax goede zaken doet op de ranglijst.

Gerelateerd:
Kees Kwakman

Kwakman lyrisch: "Hij is zeker één van de grote parels bij Ajax"

0
Jordi Cruijff

Cruijff voorkomt vertrek Ajacied: "Hij wilde me er graag bij houden"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Kwakman lyrisch: "Hij is zeker één van de grote parels bij Ajax"

Ajax krijgt loon na werken en verslaat Fortuna Sittard met gemak

Cruijff voorkomt vertrek Ajacied: "Hij wilde me er graag bij houden"

FOTO'S | Rafael van der Vaart en Estavana Polman kopen dikke villa

Ajax-opstelling bekend: Míchel wijzigt op meerdere posities

Ajax start bijzondere samenwerking met internationale voetbalbond

Ajax contracteert Van der Weide: "Bluf en een grote bek hebben"

Ajax sluit samenwerking, deal gaat de club miljoenen opleveren
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws