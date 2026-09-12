Ajax krijgt loon na werken en verslaat Fortuna Sittard met gemak

Ajax heeft op zaterdagavond een uitwedstrijd gespeeld op bezoek bij Fortuna Sittard. Nadat Julian Brandt de Amsterdammers op voorsprong schoot, wisten de Limburgers terug te komen in de wedstrijd. Ajax reageerde echter snel en scoorde liefst driemaal in de tweede helft: 1-5.

Ajax was in de eerste helft verreweg de betere. Na een goede kans van Tolu, was het Steven Berghuis die met een volley voor een redding van Mathijs Branderhorst zorgde. Tien minuten voor rust was het dan wel raak voor Ajax, toen Julian Brandt de 0-1 maakte namens de Amsterdammers. Via een soort drop-kick scoort hij vanwege halverwege het strafschopgebied.

Op rozen zaten de Amsterdammers echter niet, want het was Anthony Descotte die in de 52ste minuut voor de 1-1 zorgde. De aanvaller komt oog in oog te staan met Ter Stegen en faalt niet. Ajax reageert echter snel. De ingevallen Ouazane krijgt de bal bij Berghuis, die hem op zijn beurt bij Tolu krijgt. Hij weet niet te scoren, maar Kehrer in de rebound wel.