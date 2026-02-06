Ajax krijgt mogelijke meevaller: topspeler AZ is twijfelgeval

Voor Ajax komt het duel met AZ op een goed moment, nu de tegenstander te maken heeft met meerdere personele zorgen. De Amsterdammers gaan zondag op bezoek in Alkmaar, waar onder meer middenvelder Kees Smit vermoedelijk ontbreekt.

"Daar moeten we zaterdag een knoop over doorhakken", zegt trainer Leeroy Echteld tegenover het Noordhollands Dagblad. Zijn mogelijke absentie is een meevaller voor Ajax, dat in eerdere duels juist veel moeite had met het controlerende middenveld van de Alkmaarders.

Smit is niet de enige twijfelgeval. Ook Sven Mijnans en Jordy Clasie zijn nog altijd geblesseerd. Hierdoor is de spoeling op het middenveld dun voor AZ, dat eerder dit seizoen met liefst 6-0 van Ajax won in het bekertoernooi.

Aanvallend gezien is er wel licht herstel, want Mexx Meerdink keert terug in de selectie. De spits, die afgelopen oktober werd opgeroepen voor Oranje maar geblesseerd raakte, zit tegen Ajax voor het eerst sinds maanden weer bij de groep. Hij kan alleen kort invallen.

Achterin mist AZ Denso Kasius nog, die apart van de groep traint. Wel is winteraanwinst Rion Ichihara speelgerechtigd. De Japanse verdediger zou zondag zijn debuut kunnen maken. Ondanks dat AZ goede herinneringen heeft aan het vorige duel, is de situatie nu anders. Met belangrijke krachten uitgeschakeld en vraagtekens rond fitheid, lijkt Ajax op papier misschien wel betere kaarten te hebben dan tijdens de bekerblamage eerder dit jaar.