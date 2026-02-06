Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax krijgt mogelijke meevaller: topspeler AZ is twijfelgeval

Thomas
bron: Noordhollands Dagblad
Kees Smit en Troy Parrott
Kees Smit en Troy Parrott Foto: © Pro Shots

Voor Ajax komt het duel met AZ op een goed moment, nu de tegenstander te maken heeft met meerdere personele zorgen. De Amsterdammers gaan zondag op bezoek in Alkmaar, waar onder meer middenvelder Kees Smit vermoedelijk ontbreekt.

"Daar moeten we zaterdag een knoop over doorhakken", zegt trainer Leeroy Echteld tegenover het Noordhollands Dagblad. Zijn mogelijke absentie is een meevaller voor Ajax, dat in eerdere duels juist veel moeite had met het controlerende middenveld van de Alkmaarders.

Smit is niet de enige twijfelgeval. Ook Sven Mijnans en Jordy Clasie zijn nog altijd geblesseerd. Hierdoor is de spoeling op het middenveld dun voor AZ, dat eerder dit seizoen met liefst 6-0 van Ajax won in het bekertoernooi. 

Aanvallend gezien is er wel licht herstel, want Mexx Meerdink keert terug in de selectie. De spits, die afgelopen oktober werd opgeroepen voor Oranje maar geblesseerd raakte, zit tegen Ajax voor het eerst sinds maanden weer bij de groep. Hij kan alleen kort invallen.

Achterin mist AZ Denso Kasius nog, die apart van de groep traint. Wel is winteraanwinst Rion Ichihara speelgerechtigd. De Japanse verdediger zou zondag zijn debuut kunnen maken. Ondanks dat AZ goede herinneringen heeft aan het vorige duel, is de situatie nu anders. Met belangrijke krachten uitgeschakeld en vraagtekens rond fitheid, lijkt Ajax op papier misschien wel betere kaarten te hebben dan tijdens de bekerblamage eerder dit jaar.

Zet in op Ajax tegen AZ!

Ajax speelt zondag de uitwedstrijd tegen AZ. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Stije Resink

Verweij: "Zijn bij Ajax overtuigd dat er een Resink-clausule is"

0
Peter Bosz en Dick Schreuder

Beste kandidaat voor Ajax-trainerschap: "Dit is hét moment voor hem"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Kees Smit
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties