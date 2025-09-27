Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Ajax krijgt NAC op bezoek: "Voor ons eigenlijk buitencategorie"

Cherine
Carl Hoefkens
Carl Hoefkens Foto: © BSR Agency

NAC Breda reist zaterdagmiddag af naar Ajax. Na de overwinning op hekkensluiter Heracles Almelo staat de ploeg nu voor een aanzienlijk zwaardere klus. In Amsterdam wist NAC al achttien jaar geen zege meer te boeken. Toch spreekt trainer Carl Hoefkens zijn vertrouwen uit in zijn team.

Hoefkens heeft tegen Ajax de beschikking over een bijna fitte selectie. Terence Kongolo trainde individueel en Juho Talvitie viel eerder uit, maar de Belg maakt zich daar weinig zorgen over. "Terence had last van zijn heup na contact op woensdag", begint Hoefkens tegenover het Algemeen Dagblad. "Bij Juho was zijn enkel omgeslagen en nemen we geen risico."

Moussa Soumano zit nog in zijn hersteltraject na een knieblessure, maar maakt volgens Hoefkens langzaam vooruitgang. Donderdag werkte hij onder meer aan pass- en traptechniek. Bij anderen ging het enkel om preventieve maatregelen. "Maar dat is nog niet heel veel. Alles wat met duels te maken heeft en intensiever is, doet hij nog niet", vertelt de Belgische trainer.

Brym en Greiml zijn zaterdag tegen Ajax gewoon van de partij, ondanks eerdere blessures. "Als Moussa er nog bij zou zijn, is alle keuze daar. Maar dat komt wel", denkt Hoefkens.

NAC treft zaterdagmiddag Ajax. "Ik heb altijd gezegd: wedstrijden op bezoek bij Ajax, PSV en Feyenoord zijn voor ons eigenlijk buitencategorie. En daar moet je ook niet flauw over doen", stelt de oefenmeester.

Ajax overtuigde in thuisduels tegen Telstar, Heracles en PEC Zwolle niet. "Maar uiteindelijk gingen zij met nul punten en een doelpuntenverschil van twee naar huis. Ajax had in mijn ogen hetzelfde gevoel tegen Inter. Zij dachten ook: wij maken kans. Het niveauverschil was gewoon te groot. Dat zie je vaker bij dat soort wedstrijden", verklaart de trainer.

Hoefkens ziet een groot verschil tussen meevoetballen en echt creëren. "En dat is bij ons in het verleden ook gebleken", aldus de NAC-trainer.

