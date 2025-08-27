'Ajax krijgt Nederlandse concurrentie in strijd om Myron Boadu'

PSV heeft zich officieel gemeld bij AS Monaco voor de komst van Myron Boadu, zo weet De Telegraaf woensdagavond te melden. De voormalig spits van onder meer AZ en FC Twente kan zich dus mogelijk gaan opmaken voor een rentree in de Eredivisie.

"Na Ajax heeft ook PSV zich bij AS Monaco gemeld voor Myron Boadu, zo meldt De Telegraaf woensdagavond", schrijft de krant. De 24-jarige voormalig AZ-spits is een belangrijke optie voor de Eindhovenaren om hun spitspositie te versterken. Die positie staat momenteel onder druk door de langdurige blessure van Alassane Pléa en de gevolgen van de ernstige knieblessure van Ricardo Pepi van vorig seizoen. PSV had eerder al interesse, maar heeft nu ook concrete stappen gezet richting het management en de club van Boadu.

Eerder deze week werd duidelijk dat ook Ajax Boadu als mogelijke opvolger van Brian Brobbey ziet. De spits van AS Monaco, die vorig seizoen werd verhuurd aan VfL Bochum, staat hoog op de verlanglijst van de Amsterdammers, mocht Brobbey vertrekken.

Boadu werd vier jaar geleden voor 17 miljoen euro overgenomen door AS Monaco van AZ, maar een absolute doorbraak bleef uit. Eerder keerde hij al kort terug in de Eredivisie bij FC Twente. Voor AS Monaco speelde hij 68 wedstrijden en scoorde 10 keer. Bij AZ kwam hij tot 38 doelpunten in 88 duels, bij FC Twente maakte hij 3 goals in 11 wedstrijden, en bij VfL Bochum vorig seizoen scoorde hij 9 keer in 20 wedstrijden.