AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Ajax krijgt Nederlandse concurrentie in strijd om Myron Boadu'

Arthur
bron: De Telegraaf
Myron Boadu
Myron Boadu Foto: © Pro Shots

PSV heeft zich officieel gemeld bij AS Monaco voor de komst van Myron Boadu, zo weet De Telegraaf woensdagavond te melden. De voormalig spits van onder meer AZ en FC Twente kan zich dus mogelijk gaan opmaken voor een rentree in de Eredivisie.

"Na Ajax heeft ook PSV zich bij AS Monaco gemeld voor Myron Boadu, zo meldt De Telegraaf woensdagavond", schrijft de krant. De 24-jarige voormalig AZ-spits is een belangrijke optie voor de Eindhovenaren om hun spitspositie te versterken. Die positie staat momenteel onder druk door de langdurige blessure van Alassane Pléa en de gevolgen van de ernstige knieblessure van Ricardo Pepi van vorig seizoen. PSV had eerder al interesse, maar heeft nu ook concrete stappen gezet richting het management en de club van Boadu.

Eerder deze week werd duidelijk dat ook Ajax Boadu als mogelijke opvolger van Brian Brobbey ziet. De spits van AS Monaco, die vorig seizoen werd verhuurd aan VfL Bochum, staat hoog op de verlanglijst van de Amsterdammers, mocht Brobbey vertrekken.

Boadu werd vier jaar geleden voor 17 miljoen euro overgenomen door AS Monaco van AZ, maar een absolute doorbraak bleef uit. Eerder keerde hij al kort terug in de Eredivisie bij FC Twente. Voor AS Monaco speelde hij 68 wedstrijden en scoorde 10 keer. Bij AZ kwam hij tot 38 doelpunten in 88 duels, bij FC Twente maakte hij 3 goals in 11 wedstrijden, en bij VfL Bochum vorig seizoen scoorde hij 9 keer in 20 wedstrijden.

Gerelateerd:
Wout Weghorst

Weghorst eerste spits bij Oranje? "Je kan alles van hem vinden"

0
James McConnell

McConnell naar Ajax: "Ik denk dat ze hoopten op een grotere naam"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfers & geruchten
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Rene van der Gijp

Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"

0
Rob Jansen

Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd