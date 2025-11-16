Kick-off
Geelen bevestigt: zoektocht naar nieuwe trainer geen topprioriteit
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax krijgt nieuwe trainer getipt: "Dat hebben de spelers nodig"

Max
bron: Dagblad van het Noorden
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Henny Meijer denkt dat Ajax momenteel behoefte heeft aan een trainer die er bovenop zit. De Amsterdammers zitten zonder hoofdtrainer na het ontslag van John Heitinga. 

Ajax gaat eerst op zoek naar een nieuwe td voor het een trainer gaat aanstellen. "Een trainer vind ik al moeilijk genoeg hoor, nu Ten Hag heeft aangegeven dat hij het niet doet. Ik denk dat het een ervaren man moet zijn", oordeelt Meijer in het Dagblad van het Noorden. "Ik denk ook niet dat je de lat te hoog moet leggen voor een nieuwe trainer."

De voormalig speler van onder andere FC Groningen, SC Heerenveen en Veendam vreest dat dit seizoen al niet meer te redden is voor Ajax. "Misschien Michael Reiziger losweken bij Jong Oranje en dan zo’n strebermannetje als Alex Pastoor erbij, die zit er strak op", weet hij, "dat hebben deze spelers ook nodig."

Gerelateerd:
Rafael van der Vaart bij een wedstrijd van Oranje

Van der Vaart over eigen carrière: "Cruijff vond het domme keuze"

0
Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen bij Vandaag Inside

Gijp en Derksen prijzen oud-Ajacied: "Ontzettend aardige jongen!"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Michael Reiziger
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jinairo Johnson

Ajacied trefzeker bij nipte overwinning Oranje Onder 19

0
Feyenoorder in Amsterdam flink mishandeld

VIDEO | Man met Feyenoord-shirt in Amsterdam in rolstoel gemept

0
Wout Weghorst

Weghorst krijgt veer in zijn reet: "Maakt er gewoon 15 tot 20"

0
Wim Kieft

Wim Kieft snapt niks van Ajacied: "Soms vind ik hem zó blind"

0
Rene van der Gijp en Johan Derksen

Gijp en Derksen lachen om Ajacied: "Hij is zó vol van zichzelf"

0
Alex Kroes en Marijn Beuker

"Marijn Beuker stond gewoon de AZ-opleiding naar Ajax te kopiëren"

0
John Heitinga

Even Tot Hier gaat viraal door Ajax-liedje: "Hij was zo slecht"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd