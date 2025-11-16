Ajax krijgt nieuwe trainer getipt: "Dat hebben de spelers nodig"

Henny Meijer denkt dat Ajax momenteel behoefte heeft aan een trainer die er bovenop zit. De Amsterdammers zitten zonder hoofdtrainer na het ontslag van John Heitinga.

Ajax gaat eerst op zoek naar een nieuwe td voor het een trainer gaat aanstellen. "Een trainer vind ik al moeilijk genoeg hoor, nu Ten Hag heeft aangegeven dat hij het niet doet. Ik denk dat het een ervaren man moet zijn", oordeelt Meijer in het Dagblad van het Noorden. "Ik denk ook niet dat je de lat te hoog moet leggen voor een nieuwe trainer."

De voormalig speler van onder andere FC Groningen, SC Heerenveen en Veendam vreest dat dit seizoen al niet meer te redden is voor Ajax. "Misschien Michael Reiziger losweken bij Jong Oranje en dan zo’n strebermannetje als Alex Pastoor erbij, die zit er strak op", weet hij, "dat hebben deze spelers ook nodig."