Geschreven door Auke Kooreman 26 jan 2021 om 10:01

Dankzij de geweldige resultaten in de Champions league en de gouden lichting heeft Ajax een groot eigen vermogen. De verkoop van Donny van de Beek, Mathijs de Ligt en Hakim Ziyech hebben miljoenen opgeleverd. Alleen wacht Ajax nog altijd op 64 miljoen die zij aan Frenkie de Jong hebben verdiend.

Barcelona kocht de middenvelder in januari 2019 voor 75 miljoen. Zulke grote bedragen worden vaak niet in een keer overgemaakt, maar in termijnen. Dat was ook het geval bij de transfer van De Jong. De Spaanse grootmacht heeft inmiddels 11 miljoen afgelost, maar moet nog een manier vinden om de rest te betalen. Ajax is namelijk niet de enige club die nog geld krijgt van Barcelona.

De grootste kostenposten zijn de schulden bij de verschillende Spaanse banken: 266 miljoen euro en 164 miljoen euro voor de spelerssalarissen. Op korte termijn moet er ook 126 miljoen euro transferschulden afgelost worden aan verschillende clubs. Onder andere Ajax krijgt nog een groot bedrag, maar ook Liverpool wacht nog altijd op 29 miljoen euro.

De volledige 64 miljoen euro zal Ajax niet in twee jaar krijgen. Echter hoort de Amsterdamse voetbalclub aan het eind van dit seizoen 16 miljoen euro te krijgen. Ook dat lijkt er niet in te zitten. Barcelona is namelijk al met veel partijen aan het praten over uitstel.