Ajax krijgt oproep: "Nieuwe algemeen directeur moet vrouw zijn"

Ajax heeft tijdens de aandeelhoudersvergadering een oproep gekregen om bij de zoektocht naar een nieuwe algemeen directeur ook nadrukkelijk naar vrouwelijke kandidaten te kijken. Volgens aandeelhouder Hans Bakker is het tijd dat de club voor het eerst in de geschiedenis een vrouw op die positie benoemt. De huidige algemeen directeur Menno Geelen vertrekt in april 2027.

Bakker bracht het onderwerp dinsdag ter sprake in de Johan Cruijff Arena, zo meldt NRC. De aandeelhouder, die sinds de beursgang in 1998 veertien aandelen bezit en ook seizoenkaarthouder is, wees op de huidige samenstelling van de directie. "We moeten op zoek naar een nieuwe algemeen directeur. Als ik naar de huidige directie kijk, zie ik alleen maar mannen. Dat verdient enige aandacht", stelde hij.

Zijn voorstel kreeg direct bijval vanuit de raad van commissarissen. Commissaris Marry de Gaay Fortman reageerde met een duidelijk "hear, hear". Ook rvc-voorzitter Lesley Bamberger kon zich in de oproep vinden en antwoordde: "Dat is duidelijk."