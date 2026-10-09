Ajax krijgt opsteker richting NEC, Míchel deelt ook slecht nieuws
Ajax kan zaterdag tegen NEC voor het eerst beschikken over Simon Adingra. De zomeraanwinst is voldoende hersteld om deel uit te maken van de wedstrijdselectie. Daar staat tegenover dat Míchel Sánchez nog altijd meerdere spelers moet missen.
De interlandperiode bood Ajax de kans om aan de fitheid van de selectie te werken. Volgens Míchel heeft die onderbreking zijn ploeg goed gedaan.
"We hebben de tijd gehad om te herstellen, om beter te worden. We zijn nu weer hersteld, los van een aantal gevallen", vertelt de trainer tijdens de persconferentie.
Helemaal compleet is Ajax nog niet. "We hebben natuurlijk de blessure van Dolberg erbij gekregen. Het duurt bij Daley Blind ook iets langer, dus hij is ook nog niet beschikbaar. En Steven Berghuis en Anton Gaaei ook nog niet." Ook Caio Henrique ontbreekt tegen NEC.
Vooral het wegvallen van Kasper Dolberg is een tegenvaller. De spits raakte tijdens de interlandperiode geblesseerd en lijkt de rest van het seizoen te moeten missen. "We hopen dat Dolberg snel beter wordt. Hij was erg belangrijk voor ons tot nu toe, maar we hebben ook vertrouwen in Leo, we hopen dat hij ook belangrijk gaat zijn."
Met Marcos Leonardo en Tolu Arokodare heeft Míchel andere opties voor de spitspositie. Ook over Blind en Berghuis gaf de trainer meer duidelijkheid. "Daley heeft een botsing gehad, en heeft nog steeds last van zijn rug. Hij traint nog niet mee met de groep, maar wel individueel. Ik kan nog geen indicatie geven wanneer hij terug zal zijn. Steven heeft ook weer last van een oude blessure."
Het goede nieuws komt van Adingra. De aanvaller, die afgelopen zomer overkwam van Sunderland, was voor de interlandbreak nog niet wedstrijdfit. Tegen NEC kan hij voor het eerst bij de selectie zitten.
Ook Aaron Bouwman is weer beschikbaar. De verdediger raakte tegen PSV geblesseerd na een harde botsing met Ruben van Bommel. Daarnaast is Yves Bissouma fit genoeg om in actie te komen.
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