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'Ajax krijgt oude bekende aangeboden om Mika Godts op te volgen'

Max
bron: De Telegraaf
Leon Bailey
Leon Bailey Foto: © BSR Agency

Leon Bailey is aangeboden bij Ajax. Dat meldt de Telegraaf na eerdere Engelse berichtgeving. Het is niet de eerste keer dat de vleugelaanvaller gelinkt wordt aan de club uit Amsterdam. 

Ajax is op zoek naar een nieuwe linksbuiten nu sterkhouder Mika Godts aan Paris Saint-Germain is verkocht. Eerder viel al de naam van Noa Lang, maar naar verluidt wordt Bailey ook als optie gezien. 

De Amsterdammers zouden al in gesprek zijn met Bailey en zijn club Aston Villa. De Jamaicaanse vleugelaanvaller staat open voor een transfer naar Ajax, maar dan zal de club uit Amsterdam wel zo'n negen à tien miljoen euro moeten betalen om zijn eenjarige contract af te kopen.

Bailey staat al langer op de radar bij Ajax. Als talent van Trencin was hij al in beeld bij Ajax en later als speler van KRC Genk was hij dicht bij een transfer naar Amsterdam. Daarna speelde de vleugelaanvaller bij Bayer Leverkusen en Aston Villa, dat hem vorig jaar verhuurde aan AS Roma. 

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