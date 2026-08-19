'Ajax krijgt oude bekende aangeboden om Mika Godts op te volgen'

Leon Bailey is aangeboden bij Ajax. Dat meldt de Telegraaf na eerdere Engelse berichtgeving. Het is niet de eerste keer dat de vleugelaanvaller gelinkt wordt aan de club uit Amsterdam.

Ajax is op zoek naar een nieuwe linksbuiten nu sterkhouder Mika Godts aan Paris Saint-Germain is verkocht. Eerder viel al de naam van Noa Lang, maar naar verluidt wordt Bailey ook als optie gezien.

De Amsterdammers zouden al in gesprek zijn met Bailey en zijn club Aston Villa. De Jamaicaanse vleugelaanvaller staat open voor een transfer naar Ajax, maar dan zal de club uit Amsterdam wel zo'n negen à tien miljoen euro moeten betalen om zijn eenjarige contract af te kopen.