Ajax krijgt oude bekende als scheidsrechter in duel met Qarabag

De UEFA heeft Rade Obrenovic aangesteld als scheidsrechter voor het Champions League-duel tussen Qarabag en Ajax. De Sloveense leidsman is geen onbekende voor de Amsterdammers, maar ook Feyenoord kent hem goed – en de herinneringen zijn bij beide clubs verschillend.

De 35-jarige Obrenovic floot eerder al een wedstrijd van Ajax. Vorig jaar stond hij aan de leiding tijdens het Europa League-duel tegen Jagiellonia Bialystok in de voorrondes. In Polen werd het 1-4 voor Ajax, dankzij een hattrick van Chuba Akpom. Die overwinning zorgde ervoor dat Ajax zich uiteindelijk plaatste voor de groepsfase. Obrenovic floot in het verleden ook wedstrijden van PSV, AZ en Feyenoord.

Voor Feyenoord liggen de herinneringen minder goed. Eerder dit seizoen keurde Obrenovic een doelpunt van de Rotterdammers af, omdat Tsuyoshi Watanabe volgens hem een overtreding had begaan. Achteraf erkende de scheidsrechter dat het een fout was en dat het doelpunt gewoon had moeten tellen. Ook tijdens het Champions League-duel tussen Sporting Lissabon en Olympique Marseille kreeg hij kritiek: een onterechte rode kaart voor Emerson Palmieri leidde tot felle reacties van onder anderen Pierre-Emerick Aubameyang en trainer Roberto de Zerbi.