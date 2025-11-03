VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Ajax krijgt oude bekende Franse scheidsrechter tegen Galatasaray

Arthur
bron: UEFA
Benoît Bastien tussen Ajax en Besiktas
Benoît Bastien tussen Ajax en Besiktas Foto: © Pro Shots

Na PSV krijgt ook Ajax een Franse scheidsrechter toegewezen voor het Champions League-duel van komende week. Benoît Bastien zal woensdag het thuisduel tegen Galatasaray fluiten.

Historisch gezien is dat een hoopgevend teken voor Ajax. In het seizoen 2021/22 floot Bastien ook toen Ajax thuis met 2-0 van Besiktas won. Destijds waren het andere tijden in Amsterdam. Erik ten Hag stond nog aan het roer en Ajax sloot de groepsfase van de Champions League af met een perfecte score van achttien punten.

Momenteel gaat het een stuk moeizamer. Met nul punten uit de eerste drie duels en een negatief doelsaldo staat de ploeg van de veelbesproken trainer John Heitinga onderaan in de groep. Een goed resultaat tegen Galatasaray is daarom meer dan welkom om nog kans te houden op de volgende ronde.

Voor andere Nederlandse clubs was het onder Bastien sinds de overwinning op Besiktas minder rooskleurig. PSV verloor datzelfde seizoen thuis van Leicester City in de Conference League (1-2), twee jaar later ging Feyenoord onderuit bij Celtic (2-1) en begin dit seizoen speelde FC Utrecht thuis gelijk tegen Zrinjski (0-0).

Yunus Akgün

'Galatasaray lijkt spelmaker te moeten missen tegen Ajax'

0
Excelsior Maassluis op Sportpark Dijkpolder

Excelsior Maassluis - Ajax in de beker wordt mogelijk verplaatst

0
Ibrahim Afellay

Ibrahim Afellay hard voor Ajax: "Dat mag je wel verwachten"

0
Mats Rits, Jan Vertonghen, Theo Janssen en Toby Alderweireld

Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"

0
Theo Janssen als trainer van De Treffers

Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"

0
Een glimlachende Gertjan Verbeek

Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"

0
Arnold Bruggink

Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"

0
Robert Maaskant

Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"

0
0 reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
