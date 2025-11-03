Ajax krijgt oude bekende Franse scheidsrechter tegen Galatasaray

Na PSV krijgt ook Ajax een Franse scheidsrechter toegewezen voor het Champions League-duel van komende week. Benoît Bastien zal woensdag het thuisduel tegen Galatasaray fluiten.

Historisch gezien is dat een hoopgevend teken voor Ajax. In het seizoen 2021/22 floot Bastien ook toen Ajax thuis met 2-0 van Besiktas won. Destijds waren het andere tijden in Amsterdam. Erik ten Hag stond nog aan het roer en Ajax sloot de groepsfase van de Champions League af met een perfecte score van achttien punten.

Momenteel gaat het een stuk moeizamer. Met nul punten uit de eerste drie duels en een negatief doelsaldo staat de ploeg van de veelbesproken trainer John Heitinga onderaan in de groep. Een goed resultaat tegen Galatasaray is daarom meer dan welkom om nog kans te houden op de volgende ronde.

Voor andere Nederlandse clubs was het onder Bastien sinds de overwinning op Besiktas minder rooskleurig. PSV verloor datzelfde seizoen thuis van Leicester City in de Conference League (1-2), twee jaar later ging Feyenoord onderuit bij Celtic (2-1) en begin dit seizoen speelde FC Utrecht thuis gelijk tegen Zrinjski (0-0).