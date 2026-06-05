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'Ajax krijgt overbodige speler terug; koopoptie niet gelicht'

Stefan
Sivert Mannsverk
Sivert Mannsverk Foto: © BSR Agency

Sivert Mannsverk keert komend seizoen weer terug bij Ajax. De middenvelder speelde het voorbije halfjaar op huurbasis bij Sparta Praag, maar die club heeft de koopoptie niet gelicht.

De vastgestelde koopoptie is onbekend, maar Livesport Zprávy weet dat de Tsjechische topclub het bedrag nog wel te gortig vindt. Sparta Praag weet dat de middenvelder overbodig is in Amsterdam en hoopt dan ook voor een lager bedrag te kunnen toeslaan.

Volgens Transfermarkt vertegenwoordigt de Noorse middenvelder een waarde van zo'n 3,5 miljoen euro. In 2023 tikte Ajax nog zo'n 6 miljoen euro af voor de diensten van Mannsverk. Bij Sparta Praag was hij overigens ook niet zeker van een vaste basisplaats en was hij één van de roulatiespelers van hoofdtrainer Brian Priske.

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