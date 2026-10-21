Ajax krijgt Portugese bekende als scheidsrechter bij Europees duel
Ajax speelt donderdagavond de Conference League-wedstrijd tegen Atalanta Bergamo. De Amsterdammers krijgen in eigen huis te maken met een Portugese arbiter, die al eerder een wedstrijd van Ajax floot.
De UEFA heeft namelijk António Nobre aangesteld om het duel in goede banen te leiden. De Portugese arbiter leidde in 2022 de wedstrijd in de tussenronde van de Conference League tussen Ajax en Bodø/Glimt (2-2).
Ajax keek destijds in eigen huis vlak voor tijd tegen een 0-2 achterstand aan, maar net voor de blessuretijd gaf Nobre een strafschop aan Ajax én na tussenkomst van de VAR een rode kaart aan Odin Bjørtuft na het vasthouden van Brian Brobbey. Branco van den Boomen faalde niet vanaf elf meter en in de 97ste minuut zorgde Steven Berghuis zelfs nog voor de 2-2.
Ajax bewaart dus goede herinneringen aan de Portugees, die donderdag wordt bijgestaan door zijn landgenoten Nelson Pereira en Francisco Pereira. De vierde official is David Rafael Oliveira Da Silva. De videoscheidsrechter komt uit Spanje en is Juan Martínez Munuera. Hij krijgt in het VAR-hokje assistentie van de Portugese Ana Cláudia Silva Ribeiro.
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