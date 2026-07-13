'Ajax krijgt positieve geluiden uit Spanje: transfer bijna rond'

Het ziet er goed uit wat betreft de transfer van Marc-André ter Stegen. Dat schrijft het Spaanse SPORT .

Ajax wordt al geruime tijd gelinkt aan Ter Stegen en vorige week kwam naar buiten dat alles zo goed als rond was. Na een aantal dagen van stilte werd geschreven dat Jordi Cruijff ongeduldig aan het worden was en werd er even gevreesd voor de deal.

Volgens SPORT is er echter weinig aan de hand. De transfer heeft wat vertraging opgelopen door een complexe fiscale betaling die Ajax aan FC Barcelona moest verrichten. Met medium verzekert dat alles rond en is de huurtransfer van Ter Stegen deze week nog afgerond gaat worden.