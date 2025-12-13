Ajax krijgt rechtsback getipt: "Beste speler van het seizoen"

Gertjan Verbeek en Tijmen van Wissing zijn erg te spreken over de ontwikkeling van Bart van Rooij bij FC Twente. Verbeek denkt dat Ajax de rechtsback goed in de gaten moet houden.

"Ik vind die Van Rooij goed hè", begint Verbeek bij VoetbalTijd. "Ze mogen hopen dat ze hem houden." In de lijst van meest waardevolle spelers van Transfermarkt staat Van Rooij bovenaan bij FC Twente met een marktwaarde van 7 miljoen euro.

"Van Rooij heeft natuurlijk opzien gebaard in de wedstrijd tegen Manchester United", vervolgt Van Wissing. "Of hij nou meteen al naar Engeland zou kunnen, dat weet ik niet. Maar ik denk samen met Mats Rots dat daar voorlopig wel de meeste rek in zit."

"Wat denk je van Ajax", onderbreekt Verbeek hem. "Met Bart van Rooij, rechtsback. Op dit moment is Ajax niet veel beter dan FC Twente. Laten we dat vooropstellen. Maar het is wel een grotere club. Maar of hij nou inderdaad meteen in aanmerking komt voor de Premier League...", vraagt Verbeek zich af.

"Maar je ziet ook wel weer aan Salah-Eddine, die nu bij PSV speelt, dat dat ook even een stap te groot is geweest schijnbaar, in zo'n vreemd land", vervolgt Verbeek. "En die doet het nu bij PSV wel weer heel goed."

"Hij is nog redelijk jong en heeft al mooie bagage in zijn rugzak. Ik vind het de beste speler van dit seizoen", besluit Van Wissing.