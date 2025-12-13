Kick-off
Verweij: "Die is op de bestuursvergadering uit zijn plaat gegaan"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Ajax krijgt rechtsback getipt: "Beste speler van het seizoen"

Sara
bron: VoetbalTijd
Mika Godts tegenover Bart van Rooij
Mika Godts tegenover Bart van Rooij Foto: © BSR Agency

Gertjan Verbeek en Tijmen van Wissing zijn erg te spreken over de ontwikkeling van Bart van Rooij bij FC Twente. Verbeek denkt dat Ajax de rechtsback goed in de gaten moet houden. 

 "Ik vind die Van Rooij goed hè", begint Verbeek bij VoetbalTijd. "Ze mogen hopen dat ze hem houden." In de lijst van meest waardevolle spelers van Transfermarkt staat Van Rooij bovenaan bij FC Twente met een marktwaarde van 7 miljoen euro. 

"Van Rooij heeft natuurlijk opzien gebaard in de wedstrijd tegen Manchester United", vervolgt Van Wissing. "Of hij nou meteen al naar Engeland zou kunnen, dat weet ik niet. Maar ik denk samen met Mats Rots dat daar voorlopig wel de meeste rek in zit."

"Wat denk je van Ajax", onderbreekt Verbeek hem. "Met Bart van Rooij, rechtsback. Op dit moment is Ajax niet veel beter dan FC Twente. Laten we dat vooropstellen. Maar het is wel een grotere club. Maar of hij nou inderdaad meteen in aanmerking komt voor de Premier League...", vraagt Verbeek zich af.

"Maar je ziet ook wel weer aan Salah-Eddine, die nu bij PSV speelt, dat dat ook even een stap te groot is geweest schijnbaar, in zo'n vreemd land", vervolgt Verbeek. "En die doet het nu bij PSV wel weer heel goed."

"Hij is nog redelijk jong en heeft al mooie bagage in zijn rugzak. Ik vind het de beste speler van dit seizoen", besluit Van Wissing. 

Zet in op Ajax tegen Feyenoord!

Ajax speelt zondagmiddag de Klassieker tegen Feyenoord. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Fred Grim in Sittard

Fred Grim komt met medische update: "Dat is gewoon afwachten"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Lees meer:
Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ajax transfergeruchten en nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Koert Westerman

Koert Westerman wilde naar Ajax of AZ: "Vond jou zo'n paardenlul"

0
Michael Reiziger

Reiziger wilde de nieuwe trainer van Ajax worden: "Natuurlijk"

0
Anco Jansen

Jansen zet vraagtekens bij Ajax-gerucht: "Kan toch niet zo zijn?"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 15 29 40
2 Feyenoord 15 23 34
3 NEC Nijmegen 15 14 27
4 Ajax 15 8 26
5 AZ 15 4 25
6 FC Groningen 15 0 23
7 FC Utrecht 15 6 22
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd