Ajax krijgt Sano-nieuws: NEC neemt standpunt in betreffende transfer

Dat weet Voetbal International te melden. "NEC ziet in Sano een cruciale speler om de ambities van dit seizoen waar te maken", schrijft het. Na twintig duels kan NEC zelfs nog tweede worden in de Eredivisie en doet het vol mee om een Champions League-ticket.

Dat Sano te slijten is, mag duidelijk zijn. "Ajax bracht een bod uit en ook clubs uit de Premier League en de Bundesliga meldden zich in Nijmegen." Geen club deed voorlopig aan de eisen van NEC, maar inmiddels laat de club dus weten helemaal geen zaken meer te willen doen.