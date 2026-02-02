Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Ajax krijgt Sano-nieuws: NEC neemt standpunt in betreffende transfer

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Kodai Sano juicht
Kodai Sano juicht Foto: © BSR Agency

NEC ziet geen enkele reden om Kodai Sano uit Nijmegen te laten vertrekken deze winter. NEC laat geïnteresseerde clubs weten deze zomer opnieuw aan te mogen kloppen. 

Dat weet Voetbal International te melden. "NEC ziet in Sano een cruciale speler om de ambities van dit seizoen waar te maken", schrijft het. Na twintig duels kan NEC zelfs nog tweede worden in de Eredivisie en doet het vol mee om een Champions League-ticket.

Dat Sano te slijten is, mag duidelijk zijn. "Ajax bracht een bod uit en ook clubs uit de Premier League en de Bundesliga meldden zich in Nijmegen." Geen club deed voorlopig aan de eisen van NEC, maar inmiddels laat de club dus weten helemaal geen zaken meer te willen doen. 

