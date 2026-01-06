Ajax krijgt scheidsrechter aangesteld voor duel met Telstar

Kick-off
Zondag 11 januari speelt Ajax een uitduel op bezoek bij Telstar.  De Amsterdammers en de promovendus trappen om 14:30 af. 

Jeroen Manschot is voor dit Eredivisieduel aangesteld als dienstdoend scheidsrechter. Dat laat de KNVB weten via haar officiële kanalen. Hij zal vanaf de zijlijn ondersteuning krijgen van Nils van Kampen en Thomas Krijt, die de grensrechters zijn.

Rick Sturm is de vierde man bij dit duel. Ook zal Manschot hulp gaan krijgen vanuit Zeist, waar Dennis Higler de videobeelden in de gaten zal houden als VAR. Hij krijgt daarbij assistentie van Weterings. 

