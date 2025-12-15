Pantelic Podcast
'Onthulling over Marc Overmars': "Niemand bij Ajax weet het!"
Ajax krijgt scheidsrechter te horen voor duel tegen NEC Nijmegen

Arthur
bron: KNVB
Jordan Henderson, Allard Lindhout en Davy Klaassen
Jordan Henderson, Allard Lindhout en Davy Klaassen Foto: © Pro Shots

De KNVB heeft maandagmiddag bekendgemaakt wie de leiding heeft over de wedstrijd NEC - Ajax, zo valt te lezen op de officiële website. Allard Lindhout zal de wedstrijd tussen de nummers drie en vier van de Eredivisie in goede banen proberen te leiden.

Lindhout krijgt ondersteuning aan de zijlijn van Rogier Honig en Johan Balder. Alex Bos is aangesteld als vierde official. Voor de video-arbitrage zijn Pol van Boekel en Patrick Inia verantwoordelijk.

De aftrap van de wedstrijd tussen de nummer drie en vier van de Eredivisie is zaterdagavond om 20.00 uur.

Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
