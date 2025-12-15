Ajax krijgt scheidsrechter te horen voor duel tegen NEC Nijmegen

De KNVB heeft maandagmiddag bekendgemaakt wie de leiding heeft over de wedstrijd NEC - Ajax, zo valt te lezen op de officiële website . Allard Lindhout zal de wedstrijd tussen de nummers drie en vier van de Eredivisie in goede banen proberen te leiden.

Lindhout krijgt ondersteuning aan de zijlijn van Rogier Honig en Johan Balder. Alex Bos is aangesteld als vierde official. Voor de video-arbitrage zijn Pol van Boekel en Patrick Inia verantwoordelijk.

De aftrap van de wedstrijd tussen de nummer drie en vier van de Eredivisie is zaterdagavond om 20.00 uur.