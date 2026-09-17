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Ajax krijgt scheidsrechter toegewezen voor thuisduel met Excelsior

Rik Engelbertink
Jannick van der Laan
Jannick van der Laan Foto: © Pro Shots

Ajax speelt dit weekend een thuisduel in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers krijgen om 20:00 uur op zaterdagavond Excelsior op bezoek.

Jannick van der Laan is de scheidsrechter bij het thuisduel van de Amsterdammers tegen Excelsior. Dat heeft de KNVB bekend gemaakt. Tijdens het duel in de Johan Cruijff ArenA zullen Koopman en Zeinstra de aangewezen grensrechters zijn. 

Gerrits is de vierde official. Ingmar Oostrom is de VAR van dienst. Hij wordt hierbij bijgestaan door Schaap die assistent-VAR is. 

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