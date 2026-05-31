'Ajax krijgt serieuze concurrentie in strijd om Dani Ceballos'
Ajax moet mogelijk rekening houden met concurrentie in de strijd om Dani Ceballos. De middenvelder van Real Madrid wordt al geruime tijd gelinkt aan de Amsterdammers, maar volgens Diario AS heeft ook zijn voormalige club Real Betis interesse in een terugkeer van de Spanjaard.
Ceballos doorliep een deel van de jeugdopleiding van Betis en brak in 2014 door in het eerste elftal. Met zijn sterke optredens verdiende hij uiteindelijk een transfer naar Real Madrid, waar hij inmiddels al negen jaar onder contract staat.
Een terugkeer naar Sevilla behoort volgens AS tot de mogelijkheden, al zijn er nog geen concrete stappen gezet door Betis. De Spaanse club ziet in Ceballos nog altijd een gewenste versterking, maar moet daarbij wel rekening houden met de financiële eisen van Real Madrid.
Volgens de berichtgeving wil De Koninklijke een transfersom ontvangen voor de middenvelder, die nog vastligt tot medio 2027. Vorige zomer leek Ceballos voor elf miljoen euro naar Olympique Marseille te vertrekken en het lijkt erop dat Real Madrid ook nu niet bereid is hem voor een veel lager bedrag te laten gaan.
AS stelt bovendien dat Ceballos zelf nooit een geheim heeft gemaakt van zijn wens om ooit terug te keren naar Betis. "Ceballos heeft altijd zijn wens geuit om in de toekomst terug te keren naar Betis, en misschien is dat moment nu aangebroken", schrijft de Spaanse krant. "Met de Champions League als podium is er een extra stimulans."
Toch lijkt een vertrek uit Madrid deze zomer niet afhankelijk van één geïnteresseerde club. "Op 29-jarige leeftijd weet hij dat hij nog tijd heeft om te schitteren in La Liga en de leidende rol terug te veroveren die hij de afgelopen seizoenen niet heeft kunnen vervullen", aldus AS.
