Ajax krijgt Shelbourne op bezoek: BetMGM heeft mooie quoteringen
ADVERTORIAL - Ajax neemt het in de derde voorronde van de Conference League op tegen Shelbourne en aanstaande donderdag staat de thuiswedstrijd in de Johan Cruijff Arena op het programma. BetMGM pakt uit met een aantal mooie quoteringen!
Qua doelpuntenmakers kun je namelijk lekker cashen. Durf je een gokje te wagen? Zet dan in op een goal van Mika Godts (1.68), Marcos Leonardo (1.85) of Tolu Arokodare (1.92). Ook met een doelpunt van Kasper Dolberg (2.10) kun je goed geld verdienen.
Een doelpunt van Steven Berghuis (2.50), Oscar Gloukh (2.65) of Davy Klaassen (2.75) is overigens nog veel aantrekkelijker. Durf jij een gokje te wagen? Zet dan in op een goal treffer van Maher Carrizo (2.90), Julian Brandt (2.30) of 'good old' Daley Blind (6.50).
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Ajax speelt donderdag de return in de derde voorronde van de Conference League tegen Shelbourne FC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
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Ajax krijgt Shelbourne op bezoek: BetMGM heeft mooie quoteringen
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