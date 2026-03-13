Laatste nieuws
Ajax krijgt slecht nieuws in strijd om Champions League-ticket

Slecht nieuws voor clubs als Ajax, Feyenoord, PSV, NEC en FC Twente, die strijden om de felbegeerde Champions League-tickets. Door de overwinning van FC Porto bij VfB Stuttgart staat vast dat Nederland over twee seizoenen nog maar één club rechtstreeks naar de Champions League mag sturen.

Om de huidige positie te behouden, moest de Eredivisie de zesde plaats op de UEFA-coëfficiëntenranglijst vasthouden, maar Portugal liep sinds januari uit. Alleen een zeer onrealistisch scenario kon Nederland nog redden, maar sinds donderdagavond is dat onmogelijk.

Dankzij de zege van de ploeg van trainer Francesco Farioli liep Portugal uit tot 2,654 punten. Nederland kan dit seizoen nog maximaal 2,58 punten behalen, bijvoorbeeld als AZ alle wedstrijden in de Conference League wint. De late overwinning tegen Sparta Praag was daarin slechts een eerste stap.

In seizoen 2027/28 levert Nederland maximaal twee clubs aan de Champions League: de kampioen plaatst zich rechtstreeks, de nummer twee start in de voorrondes. De KNVB-bekerwinnaar is zeker van de Europa League, de nummer drie van de ranglijst stapt in bij de tweede voorronde van dat toernooi en de play-offwinnaar speelt in de tweede voorronde van de Conference League.

Voor volgend seizoen blijft Nederland nog met minimaal twee teams in de groepsfase van de Champions League, terwijl de nummer drie via de kwalificaties instroomt. Na het winnen van de zesde plaats op Portugal in 2023 moest de Eredivisie na een dramatische inzinking dit seizoen een pas op de plaats maken, wat een flinke domper is voor de topclubs.

