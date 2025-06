'Ajax krijgt slecht nieuws te horen omtrent Braziliaans target'

De Duitse club wil snel zaken doen, aangezien de concurrentie om de handtekening van de 1,93 meter lange spits hevig is. Behalve Ajax en Feyenoord zouden ook Fulham, AS Monaco en Anderlecht zich in de race hebben gemengd. Leipzig ziet in Rômulo een potentiële opvolger van Benjamin Sesko, die nadrukkelijk in beeld is bij Arsenal.

Feyenoord probeerde de spits vorige zomer al los te weken bij Göztepe, kort nadat de Turkse club hem definitief had overgenomen van Athletico Paranaense. De Rotterdammers boden toen volgens bronnen 'een flink bedrag', maar Göztepe weigerde mee te werken aan een vertrek.

Technisch manager Mark Ruijl liet het er niet bij zitten en reisde recent opnieuw af naar Turkije om de contacten aan te halen, met het oog op een nieuwe poging deze zomer. Rômulo kende een indrukwekkend seizoen met 17 doelpunten en 10 assists in 33 officiële duels.

Met het miljoenenbod van Leipzig dreigt het gewenste Ajax- en Feyenoord-doelwit echter uit zicht te raken. De vraag is of de Nederlandse topclubs bereid én in staat zijn om het financiële geweld uit Duitsland te pareren.