Noa Lang gewaarschuwd: "Dan wordt hij uitgeleend aan Ajax"
Het laatste Ajax Nieuws

Ajax krijgt sneer uit Italië: "Boezemt Inter weinig angst in"

Joram
bron: La Gazetta dello Sport
Internazionale viert feest met de fans na het bereiken van de Champions League-finale
Internazionale viert feest met de fans na het bereiken van de Champions League-finale Foto: © BSR Agency

Bij Internazionale hoeven ze woensdag niet bang te zijn voor Ajax. Dat schrijft La Gazzetta dello Sport maandag. De ploeg van John Heitinga wordt omschreven als timide en zou voor de Italiaanse topclub geen probleem moeten vormen in de Champions League.

De Italiaanse krant schrijft dit, ondanks het slechte begin van Inter aan het seizoen. Na een 5-0-zege op Torino verloor de ploeg daarna twee keer: eerst van Udinese en daarna van Juventus. Vooral de verdediging van Inter vormt het grote probleem, schrijft La Gazzetta dello Sport. "Zonder een verdedigingslinie die ook maar enigszins in de buurt komt van fatsoenlijk, heeft Chivu veel problemen." 

"De verdediging van de Nerazzurri had een opknapbeurt nodig, maar dat gebeurde niet." Toch zou Inter niet bang te hoeven zijn voor Ajax komende woensdag. "Hoewel het timide Ajax de vice-kampioen van Italië weinig angst in zou moeten boezemen, voedt het de zorgen in de Inter-wereld", aldus La Gazzetta dello Sport.

Champions League
