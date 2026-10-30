Ajax krijgt stellig Tolu-advies: "Ik zou het nooit doen"

Arokodare wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers en is de eerste weken van het seizoen een behoorlijke sensatie bij Ajax. De spits is belangrijk met doelpunten en is razend populair bij de achterban.

Naar verluidt kan Ajax Tolu voor zo'n twintig miljoen euro definitief overnemen, maar daar heeft Driessen zijn bedenkingen bij. "Ik zou het nooit doen. Hij is een one season wonder", stelt hij in Kick-off van de Telegraaf. "Hij is een goede jongen als twaalfde of dertiende man, maar daar betaal je geen twintig miljoen voor. Twintig miljoen betaal je voor een goede spits, waarvan je zeker weet dat hij er minimaal 15 tot 20 per seizoen maakt."