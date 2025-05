Ajax krijgt Tadic-advies: "Hij zegt dat het beste er af is"

Tadic kende vijf zeer succesvolle jaren in Amsterdam, maar vertrok in 2023 naar Turkije. Deze zomer keert de Serviër mogelijk terug bij Ajax. "Het zou mij niks verbazen als hij hier nog meekan", reageert Wim Kieft in KieftJansenEgmondGijp. Ook Rob Jansen denkt dat Tadic wel een versterking is voor Ajax. "Het is een hele leuke, positieve jongen."

René van der Gijp zet echter zijn vraagtekens bij een eventuele terugkeer van de 36-jarige international. "Eus (Özcan Akyol red.) volgt heel erg de Turkse competitie en zegt dat het beste er af is bij Tadic. Dat kan daar niet meer", weet voormalig profvoetballer uit. Volgens Jansen zegt dat niet dat Tadic in de Eredivisie niet mee kan. "De Turkse competitie is veel fysieker en harder, maar dat wil niet zeggen dat het voetbal beter is."