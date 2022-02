Geschreven door Idse Geurts 08 feb 2022 om 13:02

Op woensdag 23 februari neemt Ajax het in de achtste finales van de Champions League op tegen Benfica. De eerste wedstrijd van het tweeluik vindt plaats in Portugal. Het belooft een spannende wedstrijd te worden, maar gelukkig krijgen de Ajacieden steun van hun supporters. Ajax maakt dinsdagmiddag immers bekend dat alle kaarten voor het uitvak in het Estadio Da Luz zijn uitverkocht.

In totaal hebben 3250 supporters een kaartje voor de wedstrijd weten te bemachtigen. Hiermee is het dus volle bak in het stadion van Benfica. Wellicht is het voor sommige fans al de tweede keer dit jaar dat er een reis naar Portugal op het programma staat. Eerder dit seizoen versloeg Ajax immers Sporting Lissabon met 1-5. Hopelijk kan er tegen Benfica eenzelfde resultaat worden neergezet.

De return in Amsterdam wordt op 15 maart gespeeld. Wellicht kunnen er dan ook weer meer supporters in de Johan Cruijff ArenA aanwezig zijn. Laten we het in elk geval hopen, want er is natuurlijk niks mooiers dan weer een magische Champions League-avond in de ArenA te beleven.