Het laatste Ajax Nieuws
Ajax krijgt tegen Benfica te maken met Duits arbitrage-team
Fred Grim Foto: © BSR Agency
Sven Jablonski is aangesteld om de wedstrijd tussen Ajax en Benfica te fluiten. Dat maakt de UEFA bekend.
De Duitser wordt gesteund door een team vol landgenoten. Eduard Beitinger en Stefan Lupp zijn de grensrechters, Tobias Reichel de vierde official en Robert Schröder en Sören Storks het duo namens de videoscheidsrechter.
Ajax en Benfica trappen dinsdagavond om 18.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA.
