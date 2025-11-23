Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax krijgt tegen Benfica te maken met Duits arbitrage-team

Max
bron: UEFA
Fred Grim
Fred Grim Foto: © BSR Agency

Sven Jablonski is aangesteld om de wedstrijd tussen Ajax en Benfica te fluiten. Dat maakt de UEFA bekend. 

De Duitser wordt gesteund door een team vol landgenoten. Eduard Beitinger en Stefan Lupp zijn de grensrechters, Tobias Reichel de vierde official en Robert Schröder en Sören Storks het duo namens de videoscheidsrechter.

Ajax en Benfica trappen dinsdagavond om 18.45 uur af in de Johan Cruijff ArenA. 

Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
