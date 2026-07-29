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Ajax krijgt tegen Vojvodina te maken met Griekse scheidsrechter

Gijs Kila
bron: UEFA
Christos Vergetis
Christos Vergetis Foto: © BSR Agency

Ajax neemt het donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA op tegen FK Vojvodina in de return van de tweede voorronde van de Conference League. De aftrap in Amsterdam is om 20.00 uur.

De UEFA heeft de Griek Christos Vergetis aangesteld als scheidsrechter voor het Europese duel. Hij wordt langs de zijlijnen geassisteerd door landgenoten Andreas Fotopoulos en Konstantinos Staikos, terwijl Dimitrios Moschou als vierde official fungeert.

Ajax verdedigt in eigen huis een ruime voorsprong na de overtuigende overwinning in Servië en hoopt daarmee een plek in de volgende voorronde van de Conference League veilig te stellen.

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