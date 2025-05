Ajax krijgt tip: "Elke topclub past, ik zou hem altijd ophalen"

Medespeler Liam van Gelderen en begeleider Ricardo Kishna denken dat Mohamed Ihattaren klaar is voor een nieuw avontuur in de Nederlandse top. De aanvallende middenvelder maakte indruk bij RKC Waalwijk.

Ihattaren heeft het hele seizoen keihard getraind. Naast de trainingen bij RKC ging hij aan de slag met Kishna. "Het is zwaar geweest, de ene dag moeilijker dan de andere. Maar hij is altijd komen opdraven. Ik ben wel eens hard voor hem, en dat is niet leuk, maar hij moet door dingen heen. Ik kan heel vervelend zijn, ja. Hoe? Door Mo verbaal een draai om z'n oren geven, hem pushen om niet halve bak te gaan", zegt Kishna bij ESPN.

"Natuurlijk komen er dan weleens gebaartjes, of fluistert hij een scheldwoord, maar hij gáát wel. Mo wil heel graag de volgende stap zetten", vervolgt de oud-aanvaller. "Ik geloof echt dat hij nog een serieuze poging kan wagen het maximale eruit te halen, op een sportief zo'n hoog mogelijk niveau. Ik zie nog een mooie carrière voor hem in het verschiet. Hoeveel Mo er uiteindelijk uithaalt, bepaalt hij zelf. Met zo’n bak aan talent, kan het daar niet aan liggen."

Van Gelderen maakte hem dit seizoen mee in Waalwijk en is onder de indruk van zijn ploeggenoot. "Ik denk dat elke topclub past bij Mo. Ik zou hem altijd ophalen, je kunt zien dat hij mentaal ook stappen heeft gezet en zijn kwaliteit niet kwijt is. Kijk, ik maak hem elke dag mee. Hij heeft mentaal hele grote stappen gezet en het is echt heel anders dan 3 á 4 jaar geleden."