Ajax krijgt transferadvies: "Ik zou zeggen: 'haal hem snel op"

Ajax zou er volgens voormalig international Jan Peters goed aan doen om een lijntje uit te gooien naar Nijmegen. Volgens de oud-voetballer kan Darko Nejasmic namelijk makkelijk mee in de top van Nederland.

"Nejasmic is een geweldige speler. Toen hij de eerste keer meedeed, had nog nooit iemand van hem gehoord, maar hij is nu de belangrijkste man van het elftal", vertelt Peters, geciteerd door De Telegraaf. "Hij is een speler die heel goed een wedstrijd leest en een snelle denker. Nejasmic is overal waar hij moet zijn, hij is balvast, hij vult gaatjes en komt voor de goal."

"Hij is totaal niet snel, maar staat zo vaak op de goede plek. Dat is een grote kwaliteit. Ik vind het echt een genot om naar hem te kijken. Het is eigenlijk ongelofelijk dat een speler van dit niveau bij NEC speelt", vervolgt de voormalig voetballer van onder meer NEC, AZ en Atalanta Bergamo. "Met deze kwaliteiten draait hij moeiteloos mee bij Ajax, PSV of Feyenoord."

Als ik zie wat Ajax op het middenveld heeft rondlopen, dan zou ik tegen hen zeggen: 'haal hem maar snel op'. Het is een jongen van 27 dus die hoeft ook geen 10 miljoen te kosten. Dit is een middenvelder die teams beter laat functioneren, omdat hij, zoals ze vaak zeggen, het cement tussen de stenen vormt. Zulke spelers zijn enorm waardevol.