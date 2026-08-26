Ajax krijgt transferadvies: "Nu pakken, volgend jaar ben je te laat"

Dennie van Laar had het wel geweten als het bij Ajax voor het zeggen had: Ayoni Santos moet gehaald worden. De hoofdredacteur van VoetbalPrimeur is helemaal overtuigd van de middenvelder van Sparta, die in de belangstelling van FC Twente zou staan.

"Het is wel dé speler voor iedere topclub in Nederland... Je moet hem nú pakken. Volgend jaar ben je te laat", begint Van Laar in de podcast #DoneDeal van VoetbalPrimeur. "Dan pakt iemand anders hem. Clubs uit de Bundesliga kijken ook bij een club als Sparta, of een Championship-club. Iemand die gewoon drie á vier miljoen wil betalen: nu moet je hem pakken als Nederlandse topclub."

"Dit is wel een speler... Jerson Cabral was ook al lovend over hem. Hij zei ook van: 'Feyenoord, word wakker!' En terecht. Feyenoord, wordt wakker en pak deze gast. Voor zijn leeftijd heeft hij al veel fysieke voorwaarden, hij kan goed voetballen en hij is multifunctioneel. Ik vind hem héél interessant op acht, maar ook op de flank. Het wordt echt de Kaapverdische trots van de komende jaren. Fantastische speler", aldus Van Laar.