Ajax krijgt transferadvies: "Past perfect in het plaatje van Míchel"

Ajax zou er goed aan doen om aan te kloppen bij FC Twente voor Bart van Rooij. Althans, dat is de mening van Dennie van Laar. Hij denkt namelijk dat de vleugelverdediger erg goed past binnen de speelwijze van de Amsterdammers.

"Ik denk dat het heel goed uit te leggen is als je kijkt naar de manier waarop Míchel speelt", vertelt Van Laar in de podcast #DoneDeal van VoetbalPrimeur. De hoofdredacteur wijst daarbij naar het systeem van Ajax, waarin met drie verdedigers wordt opgebouwd. "Daar is Bart van Rooij voor de Eredivisie echt buitencategorie in."

"Ik denk dat heel veel mensen van hem het beeld hebben dat hij alleen maar opdraaft, buitenom gaat en voorzetten geeft", vervolgt hij. "Hij is juist heel erg belangrijk in de opbouw van FC Twente, omdat hij daar eigenlijk op dezelfde manier speelt. Hij komt daar ook af en toe als derde centrale verdediger en durft heel erg naar voren te spelen. Wat dat betreft past hij perfect in het plaatje van Míchel en is hij eigenlijk nog beter dan Rosa."