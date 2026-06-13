Ajax krijgt transfertip: "Dat zou een absolute topkeeper zijn"
Ajax is druk op zoek naar een nieuwe keeper. Meerdere namen zingen rond in de wandelgangen van de Johan Cruijff ArenA.
Zo worden ook grote namen als Marc-André Ter Stegen en Yann Sommer genoemd, terwijl ook Marvin Keller aan de Amsterdammers werd gelinkt. Volgens Ruben Winkels is dit maar het topje van de ijsberg.
"Eigenlijk is het nu dat Cruijff heel veel hengeltjes heeft uitgeworpen", doelt Winkels bij #DoneDeal op de werkzaamheden van technisch directeur Jordi Cruijff van Ajax. "En niet alleen deze drie, nog veel meer, maar deze zijn uitgelekt. Ter Stegen is qua salaris onhaalbaar op dit moment, als je gewoon logisch nadenkt."
Sommer is daarentegen transfervrij. "Hij loopt uit zijn contract en was eerste keeper bij Internazionale", vult oud-prof Kaj Ramsteijn aan. "Hij is 37 jaar. Ik dacht: als Pasveer dat vorig jaar of twee jaar geleden kon, dan kan Sommer dat op zijn 37e ook. Ik vind het ook wel iemand in de stijl van Ajax… Dat zou een absolute topkeeper zijn", aldus Ramsteijn.
"Maar ook bij hem is het salaris natuurlijk wel een probleem", meent Winkels. "We kunnen er niet veel over zeggen, want we hebben geen idee wat die gasten willen", beseft Ramsteijn. "Bij Sommer denk je ook aan iemand, van: hij heeft zin in de MLS."
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