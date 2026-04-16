Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"

Mounir Boualin denkt dat Ronald Koeman jr. een interessante optie is voor Nederlandse topclubs. De doelman van Telstar beschikt over een aflopend contract.

Koeman jr. is dit seizoen een van de opvallende spelers bij de promovendus en zou komende zomer zomaar transfervrij kunnen vertrekken. "Volgens mij werd hij in de winter in verband gebracht met een club uit Azië", vertelt Boualin bij Soccernews.nl.

De transferjournalist denkt dat een transfer naar het verre buitenland niet de voorkeur heeft. "Wat ik hoor is dat Koeman volgens mij binnenkort vader gaat worden en dat hij daarom het liefst in Nederland of dicht bij zijn familie wil blijven", vervolgt hij.