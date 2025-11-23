Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"

Ajax is bezig aan een teleurstellend seizoen en verloor zaterdag met 1-2 van Excelsior. Volgens Goodijk ontbreekt er na het vertrek van Henderson een echte leider in de selectie. "Berghuis en Klaassen zouden leiders kunnen zijn, maar spelen allebei niet", oordeelt hij in VI ZSM. "Dan blijft dit elftal niet overeind staan. Ze hebben ook weinig gogme om situaties te herkennen en daarnaar te handelen."

De Amsterdammers moeten in de winter niet alleen op zoek naar kwaliteit, maar ook naar ervaring en leiderschap. "De sleutel is om in het mentale aspect te investeren", denkt de Ajax-watcher. "Er ontbreekt ook balans, maar ze moeten wel meer kunnen laten zien dan dat ze nu doen. Er moet meer uit te halen zijn."