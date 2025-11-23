VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"

Max
bron: Voetbal International
Het bestuur van Ajax met in het midden Alex Kroes
Het bestuur van Ajax met in het midden Alex Kroes Foto: © BSR Agency

Lentin Goodijk ziet dat de selectie van Ajax leiders mist. Het vertrek van Jordan Henderson is niet goed opgevangen. 

Ajax is bezig aan een teleurstellend seizoen en verloor zaterdag met 1-2 van Excelsior. Volgens Goodijk ontbreekt er na het vertrek van Henderson een echte leider in de selectie. "Berghuis en Klaassen zouden leiders kunnen zijn, maar spelen allebei niet", oordeelt hij in VI ZSM. "Dan blijft dit elftal niet overeind staan. Ze hebben ook weinig gogme om situaties te herkennen en daarnaar te handelen."

De Amsterdammers moeten in de winter niet alleen op zoek naar kwaliteit, maar ook naar ervaring en leiderschap. "De sleutel is om in het mentale aspect te investeren", denkt de Ajax-watcher. "Er ontbreekt ook balans, maar ze moeten wel meer kunnen laten zien dan dat ze nu doen. Er moet meer uit te halen zijn."

Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
