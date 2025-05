Ajax krijgt transfertip: "Hij zou een absolute aanwinst zijn"

Met het naderende vertrek van David Hancko bij Feyenoord, komt Jayden Oosterwolde steeds nadrukkelijker in beeld bij de Nederlandse topclubs, waaronder Ajax. Hij zou volgens Voetbalzone een welkome versterking zijn.

Hoewel Feyenoord zich naar verluidt al oriënteert op een opvolger van David Hancko die zeer gewild is, zijn ook Ajax en PSV in de race. Oosterwolde, die zijn carrière begon bij FC Twente, vertrok begin 2022 naar Parma en werd daar na een half jaar definitief overgenomen. Begin 2023 telde Fenerbahçe zes miljoen euro neer voor de veelzijdige verdediger, die zowel centraal als op de linksbackpositie uit de voeten kan.

De redactie van Voetbalzone ziet in hem een waardevolle aanwinst voor de traditionele top drie: "Oosterwolde, voormalig speler van FC Twente, is momenteel herstellende van een zware knieblessure. Toch zou hij komende zomer een absolute aanwinst zijn voor Ajax, Feyenoord én PSV. Oosterwolde kan net als Hancko als centrumverdediger en linksback uit de voeten, waardoor hij nog aantrekkelijker is."