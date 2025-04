Ajax krijgt transfertip: "Kruising tussen Brobbey en Weghorst"

In België staat zondag de topper tussen KRC Genk en Royale Union Saint-Gilloise op het programma. Het treffen in de play-offs is ook het duel tussen topspitsen Tolu Arokodare en Promise David. Het Laatste Nieuws vroeg aan een ervaren technisch directeur, die anoniem wenst te blijven, aan wie hij zijn geld zou spenderen als hij mocht kiezen tussen beide topschutters.

Volgens de 'sportief directeur' presenteert de 24-jarige Tolu onder, want zijn Expected Goals ligt hoger dan het aantal van 18 doelpunten dat de Nigeriaans international tot nu toe maakte. "Tolu liet al wat liggen voor doel. Toch ga je altijd clubs hebben die daar doorheen kijken", meent hij. "Sommige zullen zelfs denken: 'Dat leren we hem nog wel'."

"Clubs uit topcompetities zijn uiteraard niet dom en werken veelvuldig met onderliggende data", vervolgt de technisch directeur. "Volgens die van ons scoren zowel Tolu als David daarin behoorlijk goed. Ik vind dat Tolu nog altijd iets ongepolijst heeft. Zijn ondergrens is dit seizoen fors gestegen, maar er zijn nog periodes in matchen dat hij kan verdwijnen. Je moet het in de top wel altijd willen opbrengen."

De 23-jarige David kwam voor Union tot veertien goals en liet zich ook zien in de Europa League-duels met Ajax, waarin hij scoorde vanaf de strafschopstip. "David heeft dat ongepolijste nog steeds, al vond ik hem bijvoorbeeld in Amsterdam tegen Ajax heel erg sterk", zegt de anonieme technisch directeur. "Ik kreeg toen telefoon uit Nederland met de opmerking dat hij een kruising tussen Brian Brobbey en Wout Weghorst is. Er zit zeker iets in, alleen vind ik hem minder veelzijdig dan Tolu. Klinischer voor doel lijkt hij me wel."

Hij is vooral benieuwd waar Tolu na dit seizoen speelt. "Het hangt af van welke ploegen zich straks melden", geeft hij aan over de spits van Genk, die een marktwaarde van dertien miljoen euro heeft. "Als de Engelsen meedoen, kan het voor Tolu boven de 20 miljoen eindigen. Tolu kan met zijn gestalte en snelheid heel goed functioneren bij een staartploeg in de Premier League, maar hij past net zo goed bij een dominante ploeg. De teams in Duitsland, Frankrijk of Spanje zijn minder kapitaalkrachtig en zullen inzetten op een lager bedrag."