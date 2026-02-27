Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax transfergeruchten en nieuws

Ajax krijgt transfertip: "Nederlandse competitie zou hem liggen"

Stefan
Yari Verschaeren namens Anderlecht
Yari Verschaeren namens Anderlecht Foto: © BSR Agency

Yari Verschaeren stond vroeger te boek als absoluut toptalent bij Anderlecht. Nu loopt hij uit zijn contract bij de Belgische grootmacht en de aanvallende middenvelder lijkt transfervrij te gaan vertrekken. Zou Ajax een optie zijn?

"Geld uit Turkije, uit de woestijn of de Major League Soccer zijn nu niet aan de orde. Yari wil het hoogst haalbare uit zijn carrière halen", vertelt broer en zaakwaarnemer Matthias Verschaeren in het Belgische Het Niewsblad. "Het sportieve is het belangrijkste."

Ook de Nederlandse competitie wordt niet uitgesloten. "Hij is een technisch sterke voetballer. Competities als Spanje, Duitsland, Italië of Nederland zouden hem liggen", aldus Verschaeren. Broer Yari is inmiddels 24 jaar en vertegenwoordigt nog altijd een transferwaarde van zo'n 3 miljoen euro. Op het hoogtepunt werd zijn waarde geschat op zo'n 16 miljoen euro. 

Hans Nijland

Hans Nijland tipt Ajax: "Hij is nu een dragende speler, een zes"

0
Mounir Boualin bij FC Afkicken

Ajax in de markt voor talent? "Gevolgd door verschillende clubs"

0
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
0 reacties
