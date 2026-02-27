Ajax krijgt transfertip: "Nederlandse competitie zou hem liggen"

Yari Verschaeren stond vroeger te boek als absoluut toptalent bij Anderlecht. Nu loopt hij uit zijn contract bij de Belgische grootmacht en de aanvallende middenvelder lijkt transfervrij te gaan vertrekken. Zou Ajax een optie zijn?

"Geld uit Turkije, uit de woestijn of de Major League Soccer zijn nu niet aan de orde. Yari wil het hoogst haalbare uit zijn carrière halen", vertelt broer en zaakwaarnemer Matthias Verschaeren in het Belgische Het Niewsblad. "Het sportieve is het belangrijkste."

Ook de Nederlandse competitie wordt niet uitgesloten. "Hij is een technisch sterke voetballer. Competities als Spanje, Duitsland, Italië of Nederland zouden hem liggen", aldus Verschaeren. Broer Yari is inmiddels 24 jaar en vertegenwoordigt nog altijd een transferwaarde van zo'n 3 miljoen euro. Op het hoogtepunt werd zijn waarde geschat op zo'n 16 miljoen euro.