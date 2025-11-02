Ajax krijgt transfertip voor nieuwe linksback: "Hij kost niet veel"

Ajax wil zich in de komende transferperiode versterken met een nieuwe linksback. Dat meldt transferverslaggever Lucas Weening van VoetbalPrimeur.

In de podcast #DoneDeal wordt meteen een mogelijke kandidaat genoemd: Tuur Rommens van KVC Westerlo. "Wij kwamen allebei bij hem uit. Feyenoord kaapte afgelopen zomer Jordan Bos weg, dat was destijds een concurrent," klinkt het in de podcast.

"Nu is Tuur Rommens een onbetwiste basiskracht en Belgisch jeugdinternational. Hij kost bovendien niet veel," aldus #DoneDeal. De 22-jarige vleugelverdediger staat bij Westerlo onder contract tot medio 2027. Zijn marktwaarde ligt momenteel rond de vier miljoen euro.