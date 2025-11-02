VI ZSM
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
Ajax krijgt transfertip voor nieuwe linksback: "Hij kost niet veel"

Joram
bron: #DoneDeal Podcast
Tuur Rommens
Tuur Rommens Foto: © Pro Shots

Ajax wil zich in de komende transferperiode versterken met een nieuwe linksback. Dat meldt transferverslaggever Lucas Weening van VoetbalPrimeur.

In de podcast #DoneDeal wordt meteen een mogelijke kandidaat genoemd: Tuur Rommens van KVC Westerlo. "Wij kwamen allebei bij hem uit. Feyenoord kaapte afgelopen zomer Jordan Bos weg, dat was destijds een concurrent," klinkt het in de podcast.

"Nu is Tuur Rommens een onbetwiste basiskracht en Belgisch jeugdinternational. Hij kost bovendien niet veel," aldus #DoneDeal. De 22-jarige vleugelverdediger staat bij Westerlo onder contract tot medio 2027. Zijn marktwaarde ligt momenteel rond de vier miljoen euro.

Ajax transfergeruchten en nieuws
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 11 19 28
2 Feyenoord 10 18 25
3 AZ 10 10 21
4 Ajax 10 6 19
5 FC Groningen 10 2 18
6 Sparta Rotterdam 10 -8 16
7 NEC Nijmegen 10 8 15
Bekijk de hele stand
