Het laatste Ajax Nieuws
Ajax krijgt transfertip voor nieuwe linksback: "Hij kost niet veel"
Tuur Rommens Foto: © Pro Shots
Ajax wil zich in de komende transferperiode versterken met een nieuwe linksback. Dat meldt transferverslaggever Lucas Weening van VoetbalPrimeur.
In de podcast #DoneDeal wordt meteen een mogelijke kandidaat genoemd: Tuur Rommens van KVC Westerlo. "Wij kwamen allebei bij hem uit. Feyenoord kaapte afgelopen zomer Jordan Bos weg, dat was destijds een concurrent," klinkt het in de podcast.
"Nu is Tuur Rommens een onbetwiste basiskracht en Belgisch jeugdinternational. Hij kost bovendien niet veel," aldus #DoneDeal. De 22-jarige vleugelverdediger staat bij Westerlo onder contract tot medio 2027. Zijn marktwaarde ligt momenteel rond de vier miljoen euro.
Laatste nieuws
Ajax krijgt transfertip voor nieuwe linksback: "Hij kost niet veel"
Kraay looft oud-Ajacied: "We mogen meer respect voor hem hebben"
Ajax krijgt kritiek: "Dat lukt op dit moment helemaal niet"
"John Heitinga voert een strijd die bijna niet te winnen lijkt"
Heitinga kritisch op Ajax-speler: "Veel verkeerde keuzes gemaakt"
Inan voorspelt wisselingen: "Zal volgende week weer een thema zijn"
Kroes krijgt steun: "Nog steeds de juiste man op de juiste plek"
Heitinga legt situatie met vierde man uit: "Emoties lopen op"
Sean Steur duidelijk: "Vond ze eigenlijk helemaal niet heel goed"
Wederom een keeperswissel bij Ajax? "Het kost nu twee punten"
Meer nieuws
Analisten niet onder de indruk: "Heerenveen heeft ze nog gespaard"
Ajax keihard gefileerd: "De enige club die dat niet kan"
Godts niet blij met punt: "Misschien zelfs de 3-0 moeten maken"
Willemsen eerlijk over vuurwerk-onderbreking: "Een mooi gebaar"
Verbazing Been bij Ajax - Heerenveen: "Spelers kregen hier rood voor"
'SC Heerenveen baalt': "We hadden kansen om vaker te scoren..."
Mika Godts: "We waren niet verrast, ons plan lukte nog steeds"
Waterreus kritisch: "Heeft niet echt heel succesvol uitgepakt"
Analyse Heitinga maakt Ajax-fans boos: "Begrijpt er geen klote van"
'SC Heerenveen wilde meer': "Hadden kansen om vaker te scoren"
Ouder nieuws
Mika Godts optimistisch: "Ik denk dat we wel goed bezig zijn"
Haller heeft moeite met nieuwe positie: "Snelheid niet mijn kwaliteit"
Wilco van Schaik prijst Ajacied: "Hij was ook wat ongeduldig"
'Pasveer afgemaakt': "Levende spot voor Kukident, Viagra en Alpecine"
Heitinga na thuisduel: "We willen zeker met bravoure spelen"
VIDEO | Jong Ajax verliest, wereldtreffer van Nassef Chourak
John Heitinga na gelijkspel: "Er was denk ik wel stabiliteit"
'Ajax mogelijk bestraft door vuurwerk': "Idioten benadelen Ajax"
Been snapt er niks van in ArenA: "Zaten te schelden op de bank!"
Fraai eerbetoon aan overleden Patrick: "Zullen hem missen..."
Video’s
Oud-Ajacied ontmaskerd in The Masked Singer: "Mijn talent ligt elders"
Theo Janssen viert feest: "Ik ga weg als de kantine dicht gaat"
Verbeek grapt: "Peter Bosz zit eigenlijk bij de verkeerde club"
Verbeek kritisch: "Je moet het probleem bij Ajax neerleggen"
Bruggink over Ajax: "Iedereen denkt altijd maar aan die ego's"
Robert Maaskant denkt na over Ajax: "Gebeurt onder de radar"
Ajax krijgt concurrentie in strijd om wereldkampioen: "Topclubs"
0 reacties