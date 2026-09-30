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Ajax krijgt uitstekend nieuws: "Hij is terug op het trainingsveld"

Sara
bron: Ajax
Yves Bissouma in de Johan Cruyff Arena
Yves Bissouma in de Johan Cruyff Arena Foto: © Pro Shots

Simon Adingra heeft zich aangesloten op de training van Ajax, zo blijkt uit beelden van de officiële kanalen van de Amsterdammers. Ook Yves Bissouma en Aaron Bouwman zijn weer terug te zien op het trainingsveld. 

Bissouma werd halverwege de maand september gehaald door Ajax, maar kwam vanwege het ontbreken van een werkvergunning nog niet in actie. Inmiddels is hij inzetbaar en was hij aanwezig op de training van Míchel Sanchez.

Ook Adingra is weer van de partij. Hij ontbrak nog vanwege een blessure, maar was nu weer te vinden op het trainingsveld. Datzelfde geldt voor Aaron Bouwman. De verdediger liep na de botsing met Ruben van Bommel een gekneusde long en een gekneusd borstbeen op. Nu is hij echter weer fit genoeg om de groepstraining te hervatten.

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