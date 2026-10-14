Ajax krijgt veelbesproken arbiter aangesteld voor duel in Kroatië

De scheidsrechter die de wedstrijd tussen Hajduk Split en Ajax zal leiden is Christian-Petru Ciochirca. De naam van de in Roemenië geboren Oostenrijkse scheidsrechter kan bij sommige voormalige jeugdinternationals nog een doen belletje rinkelen.

Hij had in 2025 een oefeninterland onder leiding waarin hij het duel tussen Jong Oranje en Jong Italië volledig liet ontsporen. Hij deelde maar liefst zeven kaarten uit, waarvan twee rode aan Jong Oranje. Er zijn geen huidige spelers van Ajax die aanwezig waren bij de wedstrijd die Ciochirca leidde. Daarnaast geeft hij gemiddeld de meeste strafschoppen per wedstrijd van alle scheidsrechters actief op het hoogste niveau.