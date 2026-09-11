Ajax krijgt waarschuwing over Amrabat: "Hij oogt dikwijls wat oud"

Sofyan Amrabat kan Ajax snel sterker maken. De middenvelder heeft volgens Voetbal International zowel aanvallend als verdedigend veel kwaliteiten. Toch is er ook een groot vraagteken rond zijn komst: hoe lang kan Amrabat nog op zijn beste fysieke niveau spelen?

Volgens VI liet Amrabat bij Real Betis zien dat hij goed bij de Amsterdammers kan passen. Wie beelden van de Marokkaans international bekijkt, zal volgens het medium 'aangenaam verrast' zijn. De speelstijl van Real Betis lijkt bovendien op die van Ajax onder Míchel Sánchez. Als nummer 6 brengt Amrabat volgens VI rust en controle op het middenveld. "De kalmte, tactische discipline en zelfverzekerdheid die deze rol vereist, bezit de 30-jarige in elk geval wel." Ook verdedigend is Amrabat sterk. VI is vooral te spreken over zijn tackles en timing. "Qua voetenwerk en timing bij zijn tackles is hij ene ambachtsman. Geregeld lukt het de ervaren controleur om aanzienlijk explosievere tegenstanders de bal af te snoepen, doordat het defensief-technische fundament bij hem zo op orde is."

Toch vraagt VI zich af hoe lang Amrabat dit niveau nog kan volhouden. "In het voorbije decennium speelde Amrabat al veelal bij clubs met een zwaarbelast dubbel programma. Iets wat mijn zijn stevige speelstijl wel gewoon in de benen gaat zitten, en terug te zien valt op momenten dat hij explosief-defensief moet handelen." Volgens VI is Amrabat bovendien minder snel geworden. "Ook bij Real Betis valt soms te zien dat Amrabat niet de explosiefste van het stel meer is. Tegenover een wendbaar wegdraaiende opponent oogt hij dikwijls wat oud." Ajax zal daarom goed moeten kijken hoe Amrabat wordt gebruikt.

Volgens VI hangt zijn succes ook af van de tactische organisatie van de ploeg. "Waar de kans aannemelijk is dat Amrabat vrij weinig tijd nodig heeft om de ondergrens van Ajax aan beide kanten van de bal te verhogen, is het succes van de veterane controleur wel afhankelijk van de tactische discipline bij de Amsterdammers. Dit is geen N'Golo Kanté-achtige stofzuiger die je in enorme ruimtes kan laten verdedigen."