Ajax krijgt WK-ganger getipt: "Ik weet zeker dat dit hem is"
Nicky van der Gijp heeft een transfertip voor Ajax. Volgens de zoon van René van der Gijp zou Ecuador-middenvelder Pedro Vite een geweldige aanwinst kunnen zijn.
Ajax kan wel een nieuwe controlerende middenvelder gebruiken en Van der Gijp heeft wel een tip. "Ajax is al jaren op zoek naar de nummer zes die dit elftal gaat helpen. Ik ging eigenlijk zitten voor Yan Diomande, maar ik heb er bij Ecuador eentje gezien: Pedro Vite", begint hij in Het Oranje Café.
Van der Gijp zag de middenvelder van het Mexicaans Pumas UNAM uitblinken tegen Ivoorkust. "Hij was waanzinnig", oordeelt hij. "Hij stond tegenover twee gasten van Ivoorkust van 2,85 meter en hij heeft bijna elk duel gewonnen. Hij heeft elke bal veroverd, hij leverde hem altijd in bij iemand met dezelfde kleur, hij spreekt Spaans en hij is haalbaar. Ik weet zeker dat dit hem is voor Ajax!"
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