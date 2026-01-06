'Ajax krijgt zeer goed nieuws in zoektocht naar nieuwe controleur'

In de zoektocht naar een nieuwe controleur heeft Ajax goed nieuws gekregen. Guido Rodríguez is bij West Ham United op een zijspoor beland en mag per direct vertrekken, zo meldt de Italiaanse journalist Mirko Di Natale.

Vlak voor Kerst meldde Voetbal International al dat de 31-jarige Argentijn in beeld is bij Ajax. Rodríguez zou graag in de spotlights blijven richting het WK van komende zomer, waar Argentinië in de Verenigde Staten zijn wereldtitel wil verdedigen. Een overstap naar Amsterdam kan hem daarbij helpen.

Aanvankelijk werd gedacht aan een huurconstructie voor een half jaar. Hoewel Rodríguez’ contract bij West Ham komende zomer afloopt, werd zo’n tijdelijke transfer als haalbaar gezien, met de mogelijkheid om daarna verder te kijken.

Di Natale schrijft nu dat West Ham inzet op een definitieve verkoop, maar dat ook een vroegtijdige transfervrije exit tot de opties behoort als een deal uitblijft. Dat scenario zou Ajax goed uitkomen, gezien de beperkte financiële ruimte in de Johan Cruijff ArenA.

De situatie van Rodríguez wordt nauwlettend gevolgd, mede omdat ook Juventus belangstelling zou hebben. Concrete gesprekken zijn er echter nog niet, zowel niet met de Italianen als met Ajax.

Ajax kijkt ondertussen breder voor de invulling van de nummer 6-positie. Zo werd FC Groningen-captain Stije Resink al vaker genoemd, al lijkt hij het seizoen voorlopig gewoon af te maken in het noorden.