HNM De Podcast
Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Ajax krijgt zeer goed nieuws in zoektocht naar nieuwe controleur'

Amber
bron: Mirko Di Natale
Guido Rodríguez bij West Ham United
Guido Rodríguez bij West Ham United Foto: © BSR Agency

In de zoektocht naar een nieuwe controleur heeft Ajax goed nieuws gekregen. Guido Rodríguez is bij West Ham United op een zijspoor beland en mag per direct vertrekken, zo meldt de Italiaanse journalist Mirko Di Natale.

Vlak voor Kerst meldde Voetbal International al dat de 31-jarige Argentijn in beeld is bij Ajax. Rodríguez zou graag in de spotlights blijven richting het WK van komende zomer, waar Argentinië in de Verenigde Staten zijn wereldtitel wil verdedigen. Een overstap naar Amsterdam kan hem daarbij helpen.

Aanvankelijk werd gedacht aan een huurconstructie voor een half jaar. Hoewel Rodríguez’ contract bij West Ham komende zomer afloopt, werd zo’n tijdelijke transfer als haalbaar gezien, met de mogelijkheid om daarna verder te kijken.

Di Natale schrijft nu dat West Ham inzet op een definitieve verkoop, maar dat ook een vroegtijdige transfervrije exit tot de opties behoort als een deal uitblijft. Dat scenario zou Ajax goed uitkomen, gezien de beperkte financiële ruimte in de Johan Cruijff ArenA.

De situatie van Rodríguez wordt nauwlettend gevolgd, mede omdat ook Juventus belangstelling zou hebben. Concrete gesprekken zijn er echter nog niet, zowel niet met de Italianen als met Ajax.

Ajax kijkt ondertussen breder voor de invulling van de nummer 6-positie. Zo werd FC Groningen-captain Stije Resink al vaker genoemd, al lijkt hij het seizoen voorlopig gewoon af te maken in het noorden.

Gerelateerd:
Het logo van Ajax bij de Johan Cruijff ArenA

Ajax ziet ervaren scout vertrekken naar Roda JC: "Veertien jaar"

0
Het logo van Ajax aan de Johan Cruijff Arena

''Topkandidaat' als nieuwe hoofdscout niet in beeld bij Ajax'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd