Ajax kritisch op Jong en Onder 19: "Steken de koppen bij elkaar"

Bij Ajax wordt kritisch gekeken naar het selectiebeleid rond het beloftenelftal en de Onder 19. Bij beide teams wordt dit seizoen flink geschoven, waardoor de gewenste resultaten uitblijven in de Keuken Kampioen Divisie en de Youth League. Jong Ajax-trainer Willem Weijs heeft het met zijn ploeg lastig in de KKD, met een negentiende plek.

"We hebben het hele verhaal Youth League geëvalueerd binnen de club, waarbij we hebben gezegd: we hebben nu heel veel wijzingen bij Jong, maar ook tijdens de Youth League-wedstrijden", begint Weijs bij ESPN. "We moeten heel goed kijken of dat de lijn is die we doortrekken, of dat we toch iets meer in gaan zetten op vaste teams. We gaan de komende dagen weer de koppen bij elkaar steken en dan gaan we zien wat eruit komt."

Weijs merkt dat er de laatste weken meer vastigheid is gekomen bij Jong Ajax, wat positief is voor de resultaten. "Ik zou hopen dat dit twee of drie maanden zo zou kunnen zijn, maar je weet als Jong-trainer ook dat het een utopie is. Het is wel lekker dat er nu iets meer vastigheid in het team lijkt te ontstaan. Ook door de staf van Ajax 1, die onze jeugdige talenten veel kansen geeft op dit moment. Dat betekent dat ze niet bij ons zijn, dat is jammer voor ons, maar wel mooi voor die spelers en goed voor de club. Het lijkt nu allemaal iets vaster te worden."

"We hebben een beetje ingezet op betrouwbaarheid. Ondanks de vele wijzigingen die er vaak zijn bij een Jong-team, hebben we geprobeerd iets meer in te zetten op het team. Het lijkt in ieder geval alsof we een soort van herstart hebben gemaakt. Het teamproces gaat voorlopig de goede kant op. We zitten in tijden waarin het moeilijk is binnen verschillende geledingen binnen de club, maar er lijken nu wat lichtpuntjes te zijn met jongens die ook doorstromen naar Ajax 1. Dat gaat langzaam de goede kant op", aldus Weijs.